İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

İstanbul\'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu
17.06.2026 10:21
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İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde demir korkuluklara kabloyla asılmış halde bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıkan korkunç olayda, hayatını kaybeden şahsın 33 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov olduğu tespit edildi. Cansız beden Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma gecesi kan donduran bir olay yaşandı. Saat 23.10 sıralarında çevreden geçen vatandaşlar, demir korkuluklarda kabloyla asılı duran bir kişiyi fark ederek durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Vatandaşların dehşete düştüğü ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla intikal eden sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, boynundan kabloyla demir korkuluklara asılı haldeki şahsın yaşam belirtisi göstermediği ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Acı gerçeğin anlaşılmasının ardından olay yeri polis ekiplerince emniyet şeridiyle kapatıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı detaylı çalışmalar sonucunda, hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi. Şüpheli bir şekilde ölü bulunan şahsın, 33 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Ekiplerin olay yerindeki titiz çalışmalarını tamamlamasının ardından Sherip Babajanov’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin aydınlatılabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yaşanan olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu henüz netlik kazanmazken, polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

Adli Tıp Kurumu, Türkmenistan, Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu - Son Dakika
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