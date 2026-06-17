İstanbul\'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma gecesi kan donduran bir olay yaşandı. Saat 23.10 sıralarında çevreden geçen vatandaşlar, demir korkuluklarda kabloyla asılı duran bir kişiyi fark ederek durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Vatandaşların dehşete düştüğü ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla intikal eden sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, boynundan kabloyla demir korkuluklara asılı haldeki şahsın yaşam belirtisi göstermediği ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Acı gerçeğin anlaşılmasının ardından olay yeri polis ekiplerince emniyet şeridiyle kapatıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı detaylı çalışmalar sonucunda, hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi. Şüpheli bir şekilde ölü bulunan şahsın, 33 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov olduğu ortaya çıktı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Ekiplerin olay yerindeki titiz çalışmalarını tamamlamasının ardından Sherip Babajanov’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin aydınlatılabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yaşanan olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu henüz netlik kazanmazken, polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.