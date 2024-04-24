Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı

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Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın sosyal medyadaki özgeçmişinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans bilgisinin sahte olduğu ortaya çıktı. Yıldız'ın sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü. Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi'nde görevli bir öğretim üyesi de Yıldız'ın yüksek lisansını yalanladı. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Yıldız'ın sosyal medya hesapları kapatıldı.

24.04.2024 11:40
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Bir müşterinin küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtla büyük tepki çeken ve istifa eden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız'ın sosyal medyadaki özgeçmişinde yer alan, ' Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans' bilgisinin sahte olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olay üzerine Yıldız'ın sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü.

2013'TE MEZUN OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ BÖLÜM 2015'TE MEZUN VERMİŞ

Sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı Patiswiss marka "küflü çikolata" paylaşımına verdiği yanıtın ardından gelen tepkiler üzerine yönetim kurulu başkanlığından istifa eden CEO Elif Aslı Yıldız'ın, özgeçmişinde, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı mezunu olduğunu belirtmesi yeni bir tartışmaya yol açtı. Üniversitesinin sitesinde yer alan bilgiye göre, Yıldız'ın 2011 ile 2013 yılları arasında tamamladığını söylediği programın 2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde başladığı, programın ilk mezununu 2015 yılında verdiği anlaşıldı.

İstifa eden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisansı sahte çıktı

ÖĞRETİM ÜYESİ DE YÜKSEK LİSANSI YALANLADI

Kurumun resmi internet sitesinden kolayca ulaşılabilen bilginin ardından, Hacettepe Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümünde görevli olan Dr. Öğr. Üyesi Erdi Daşdemir, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun, üniversitenin mezunları arasında yer almadığını iddia etti. Daşdemir, "Elif Aslı Yıldız'ın Linkedin'indeki 2011-2013 Hacettepe Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans bilgisi doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir." ifadelerini kullandı.

İstifa eden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisansı sahte çıktı

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Bu gelişmelerin ardından sosyal medya kullanıcıları, Elif Aslı Yıldız'a ait hesaplara girerek durumu teyit etmek istedi ancak Yıldız'ın sosyal medya hesaplarını kapattığı fark edildi. Ancak daha önceden alınan ekran görüntüleri kayda geçti.

İstifa eden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisansı sahte çıktı

NE OLMUŞTU?

Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı, ürünün fotoğraflarını paylaşarakçikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketledi. Tunaoğlu ise, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin." sözleriyle müşteriye yüklendi.

Markaya yönelik tepkilerin ardından 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflarından kaldırdı. Eleştirilerin odağına yerleşen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti.

Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO\'su Elif Aslı Yıldız\'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Medya, CEO, 3.Sayfa, İş Dünyası, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • süleyman hakan gökşen: NEYMİŞ, GERÇEKLERİN ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKMAK GİBİ BİR KÖTÜ HUYU VAR... 74 1 Yanıtla
  • utku ergün: Herşeyimiz yalan dolan olmuş 56 1 Yanıtla
  • Ahmet burak: buda birsey mi ulkeyi yonetenlerin bile diplomasi yok 35 13 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: 30 SENE ÖNCE BU OLAY BİR HAFTA İLK HABER OLURDU. ŞUAN HABER DEĞERİ BİLE YOK BENCE. TOPLUMSAL YOZLAŞMA DEĞİL BU , BU OLAYLAR DÜNYASAL YOZLAŞMA. İNSANOĞLU NE ZAMAN DÜRÜSTLÜĞÜ UNUTTU İŞTE TÜM DÜNYA ORADA KAYBETTİ. 38 1 Yanıtla Kamil Şenel: işin daha kötüsünü söyleyeyim insanlar konuşurken akıl verirken hep dürüst doğru ama işin içine kendi cikarlari girince birdenbire söylediklerinin tam aksini yapıyor.genellikle savunma mekanizmaları herkes yapıyor bende yapsam ne olur oluyor. doğru yolu seçmek bu devirde sanırım çok ama çok zor . bile bile yanlışı seçmek herkes için normallesmis 17 0
  • Cihan CANKAYA: Bu ülkedeki diplomalarin yarisi sahte 19 2 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin: iyi becermiş çikolatacıları,cahil cesareti 11 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Bunun gibi sahte diploma belgeli CEO çoktur ülkemizde ve dünyada yani kısacası biz çoban isek onlarda baş çoban olduğu açık ve net 10 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: önemli de değil aslında, gerçek 4 yıllık üniversite diploması olmayanlar, ülke yönetiyor... 5 2 Yanıtla

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