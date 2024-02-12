İstiklal Caddesi\'ndeki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybetmesine 99 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısında savcı mütalaasını açıkladı. Bombayı bırakan Ahlam Albashır'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapis cezası istendi.Duruşmada Albashır'ın savunmasında "Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. İdam verseniz de itiraz etmeyeceğim." sözlerine savcıdan "Yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun, vicdanı varsa zaten uyuyamasın." karşılığı geldi.

"VEFAT EDENLERDEN DOLAYI UYUYAMIYORUM"

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Albashir, "Ben bomba olup olmadığını bilmiyordum. Herhangi bir insanın bu konuyla bir alakası yok, ben de bomba olduğunu bilmiyordum. Bana turist gibi fotoğraf çek dediler. Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. Ben yetimim, kimsenin yetim olmasını istemezdim. İdam verseniz de itiraz etmeyeceğim. Bunu affedilmek için demiyorum. Buradaki insanların hiçbir suçu yok, bana hangi hükmü verirseniz itiraz etmeyeceğim" dedi.

"SAVCI: "VİCDANI VARSA ZATEN UYUYAMASIN"

Duruşma Savcısı söz alarak Albashir'e, "Yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun, vicdanı varsa zaten uyuyamasın" dedi. Albashir ise bir cevap vermeden yerine oturdu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ahlam Albashir'in YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğunu, Albashir'in kamu düzenini bozma ve toplumda kargaşa meydana getirmek amacında olduğunu, toplumun kutuplaşmasına yol açtığını, örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırıldığını ve patlayıcılar ile Suriye'den Türkiye'ye getirildiğini, İstanbul'da eve yerleştirildiği, eylem sonrası yurt dışına kaçış planı yaptığını, eylemi riske etmeyecek yöntemler kullandığını aktardı.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE 3 BİN 9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada sanık Albashir'in 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, 'tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme' suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Albashir'in duruşma boyunca oturduğu yerden elindeki peçeteyle göz yaşı döktüğü görüldü. Duruşma, diğer sanıkların mütalaaya karşı savunmalarıyla devam ediyor.