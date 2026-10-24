İtalya\'da yaşam maliyeti eylemlerinde çatışma çıktı, Roma\'da tazyikli su kullanıldı

İtalya'nın birçok kentinde protesto gösterileri, şiddet olaylarına dönüştü. Roma, Milano, Torino, Bologna ve Floransa'da binlerce kişi sokağa çıktı. Polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

İtalya'nın birçok kentinde protestocular, artan yaşam maliyetleri, düşük maaşlar, askeri harcamalar ve hükümet politikalarına tepki göstermek için sokağa döküldü. Başkent Roma'nın yanı sıra Milano, Torino, Bologna ve Floransa'da tansiyonun yükseldiği gösteriler yaşandı. Roma'da akşam saatlerinde düzenlenen yürüyüş sırasında çatışmalar çıktı. Tarihi kent merkezindeki Largo di Santa Susanna yakınlarında polis barikatıyla karşı karşıya gelen göstericiler, polise şişe ve havai fişek attı. Olaylar, polisin göstericilerin hükümet binalarına doğru yürüyüşlerini sürdürmek istemesini engellemesiyle başladı. Polis, göstericileri geri püskürtmek amacıyla tazyikli su kullandı.

Milano'da öğrenciler ve Filistin yanlısı göstericilerin katıldığı iki ayrı yürüyüş birleşti. Özellikle 17 ve 18 Ekim'de polisle yaşanan çatışmaların ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte, 500 ilave asker görev yaptı. Çevredeki bazı mağazalar, olay çıkabileceği endişesiyle kepenk kapattı. İtalyan basını, kentteki hükümet karşıtı gösterilere yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını polisle yaşanan kısa süreli gerginliklere rağmen geçen hafta sonundaki geniş çaplı şiddet olayları tekrarlanmadığını bildirdi.

Torino'da silahlanma karşıtı gösterilere binlerce kişi katıldı. Gösterilerde polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmaların ardından güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullandı. Çoğunluğu yüzleri maskeli gençlerden oluşan bazı gruplar, polise taş, şişe ve havai fişek attı. Çatışmalar, akşam saatlerinde de sürerken bazı grupların şantiyelerden aldıkları malzemelerle barikat kurdukları görüldü.

Bologna'da yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş, göstericilerin kent merkezinde polisle karşılaşmalarının ardından şiddet olaylarına dönüştü. Yaşanan çatışmaların ardından yaralanan göstericilere, sağlık görevlileri müdahale etti.

Floransa'da kent merkezinde düzenlenen yürüyüş sırasında gerilimin yükselmesiyle göstericiler, polise havai fişek ve cam şişeler attı. Gerginlik, polisin göstericilerin kentin lüks mağazaların bulunduğu bölgeye yönelmesini engellemesi sonrasında yaşandı. Bazı göstericiler, polise çeşitli nesneler fırlatırken, polis ekiplerinin göstericilere karşı cop kullandığı görüldü.