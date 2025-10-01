İtalya\'dan Küresel Sumud Filosu\'na Destek Grevi

İtalya'nın en büyük sendikası İtalya Genel İşçi Konfederasyonu, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla cuma günü genel grev çağrısında bulundu.
Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na İsrail donanmasına ait gemiler saldırdı. Filoyla iletişim tamamen kesilirken; İsrailSirius, Alma, Spectra, Huga, Adara ve Deir Yassin gemilerine el koydu. 70 aktivist İsrail askerlerince gözaltına alınırken; aktivistlerin telefonlarının denize atıldığı öğrenildi.
İtalya'nın en büyük sendikası İtalya Genel İşçi Konfederasyonu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesinin ardından harekete geçti.
İtalya Genel İşçi Konfederasyonu, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla cuma günü genel grev çağrısında bulundu.
İtalya'da ayrıca Napoli dahil birçok kentte İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesi protesto edildi. Gösteriler, Napoli'de tren seferlerini durdurdu.
