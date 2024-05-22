İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve çete üyeleri yakalandı - Son Dakika
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İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve çete üyeleri yakalandı

İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye\'de çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve çete üyeleri yakalandı

İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve beraberindeki çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalananların isimleri belli oldu. Operasyon, İtalya ve Alman polisi ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Interpol işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yakalananlar arasında Boyun'un yanı sıra Bayram Demir de bulunuyor. Operasyon sonucunda 19 kişi gözaltına alındı.

22.05.2024 17:16
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Bu sabah İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve beraberinde çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalananların isimleri belli oldu. İtalya ve Alman polisi ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde düzenlenene operasyonda gözaltına alınanların Barış Boyun, Ö. K., O. B., K. A., F. F. Ç., A. D., Ç. Ş., C. A., S. Ş., S.Ö., F..Ç., A. B., E. Ş., A. B. A., E. A., K. D. G. ile İtalyan G. M. ve A. B. olduğu öğrenildi.

Türkiye başta olmak üzere, Avrupa'da bazı ülkelerde çok sayıda olaya karışan Barış Boyun ve adamlarına yönelik bu sabah İtalya ve Alman polisi ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde operasyon düzenlenmiş, 17'si Türk 2'si yabancı 19 çete üyesi yakalanmıştı. Uzun süredir firari olarak aranan Boyun, 2022 yılında İtalyan polisi tarafından gözaltına alınmış, o tarihte Türkiye'nin iade talebine rağmen Bologna Mahkemesince serbest bırakılmıştı. 39 yaşındaki örgüt lideri, İtalya'nın Lazio bölgesine yakın 67 bin nüfuslu Viterbo şehrindeki bir kenar mahallede bu sabah düzenlenen operasyonda bir apartman dairesinde yakalanmıştı.

Çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve beraberinde çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalananların isimleri belli oldu. Gözaltına alınanların Barış Boyun başta olmak üzere, 2017'de İstanbul'da meydana gelen bir çatışmada yaralanarak sakat kalan ve yurt dışına firar eden Bayram Demir'in de yakalanan çete üyeleri olduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında yakalanan diğer çete üyelerinin ise Ö. K., O. B., K. A., F. F. Ç., A. D., Ç. Ş., C. A., S. Ş., S.Ö., F..Ç., A. B., E. Ş., A. B. A., E. A., K. D. G. ile İtalyan G. M. ve A. B. olduğu öğrenildi.

Son yıllarda motosikletli silahlı saldırlar ve el bombalı eylemlerle gündeme gelen çetenin, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliği'nin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda çökertildiği ve düzenlenen operasyonlarda suç örgütünün firari lideri Barış Boyun ve beraberindeki 19 kişinin yakalandığı belirtildi.

Avrupa'da 4 ülkede gerçekleştirilen sarsıcı operasyonla çökertilen çete fertleri, terör amaçlı suç örgütü kurmak, silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmakla suçlanıyor.

Barış Boyun ve onun kontrolündeki suç örgütüne isnat edilen suçlar arasında "Cinayet, Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Göçmen Kaçakçılığı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Yağma, Gasp, Kasten Yaralama, Silah ve Uyuşturucu Kaçakçılığı, İş Yeri Kurşunlama" suçları yer alıyor.

Uzun süredir firari olarak aranan Boyun, 2022 yılında İtalyan polisi tarafından gözaltına alınmış, Türkiye'nin iade talebine rağmen Bologna Mahkemesince serbest bırakılmıştı. 39 yaşındaki örgüt lideri, İtalya'nın Lazio bölgesine yakın 67 bin nüfuslu Viterbo şehrindeki bir kenar mahallede bir apartman dairesinde yakalanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve çete üyeleri yakalandı - Son Dakika

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