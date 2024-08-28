İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler - Son Dakika
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İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler

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İstanbul Esenler'de bulunan Metris Cezaevi'nde akşam saatlerinde bir mahkum yatağını ateşe verdi. Cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

28.08.2024 01:08
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İstanbul Esenler'deki Metris Cezaevi'nde bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu küçük çaplı yangın çıktı. Yangın cezaevine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

METRİS CEZAEVİ'NE PEŞ PEŞE İTFAİYE ARAÇLARI GELDİ

İstanbul'un Esenler ilçesindeki Metris Cezaevi'nde akşam hareketli saatler yaşandı. Çok sayıda mahkumun kaldığı cezaevinde onlarca itfaiye aracı sevk edildi.

MAHKUM, YATAĞINI ATEŞE VERDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir mahkumun yatağını ateşe verdiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir. Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevi'nde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır.

İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde yangın
İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi\'nde hareketli saatler

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Son Dakika 3.Sayfa İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bir rüya null: aaa bi ara itfaiyeler akin ediyodu dmk oraymis 5 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler - Son Dakika
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