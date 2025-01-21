Itfaiyecilere Yol Vermeyen Sürücüye Ceza Uygulandı

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Can kurtarmaya giden itfaiyecilere yol vermedi

BALIKESİR - Balıkesir'de bir tır ile aracın karıştığı kaza için yola çıkan itfaiye ekipleri sol şerit engeli ile karşılaştı. 5 yaralının olduğu kaza yerine ulaşıp, yaralıları araçtan çıkartmak için hızla ilerleyen itfaiye aracı, önündeki otomobil ile mücadele etti. O anlar ise saniye saniye itfaiye kamerası ile kaydedildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aldığı bir ihbar üzerine yola çıkan itfaiye aracı sol şerit engeli ile karşılaştı. Bandırma- Bursa karayolunda meydana gelen bir kazaya giden itfaiye ekibi araçta sıkışanlara yardım eli uzatmak için hızla yolunda ilerlerken tüm uyarılara rağmen 10 plakalı bir araç sol şeritten ayrılmayarak itfaiyeyi yavaşlattı. Sağ şeride geçmeyen ve yolunda seyreden araç tepki toplarken, itfaiye ekipleri ise boş bulduğu anda sağ şeride geçerek olay yerine ulaştı. 5 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkaran itfaiye çalışanları, yaşadıkları olay sonrasında engel oluşturan araç için şikayetçi olunca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis birimlerine aracı rapor etti. Araca 'Geçiş üstünlüğü olan araca yol vermeme' maddesine istinaden 993 TL cezai işlem uygulandı.