İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan İmamoğlu\'nun ortağı Seyfi Beyaz\'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
28.05.2025 12:29
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ve tahliye edilen İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı. Beylikdüzü'nde inşa ettikleri bir projenin iskanı için İmamoğlu'nun kasası olarak adlandırılan Adem Soytekin'e rüşvet vermek zorunda kaldıklarını itiraf etti. 3 milyon ödeme yaptıklarını söyleyen Beyaz daha sonra iskan sorununun çözüldüğünü belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İTİRAFÇI OLDU, TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Beyaz'ın "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

"ADEM SOYTEKİN'E RÜŞVET VERMEK ZORUNDA KALDIK"

Devam eden yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Seyfi Beyaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Seyfi Beyaz, Beylikdüzü'nde inşa ettikleri West Side projesinin iskanı için İmamoğlu'nun kasası olarak adlandırılan Adem Soyekin'e rüşvet vermek zorunda kaldıklarını belirtti. Seyfi Beyaz, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Adem Soytekin'in Basın Express'te inşa ettiği Coreliving isimli projenin ortağı olduğunu söyledi.

"ADEM SOYTEKİN '3 MİLYON VERİRSENİZ İSKANI ALIRIM' DEDİ"

Savcılığa ifade veren Beyazlar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Seyfi Beyaz şunları söyledi:

"İlk olarak anlatmak istediğim olay West Side projesinde iskan almak için Adem Soytekin'e verilen 3.000.000 TL'den bahsetmek istiyorum. Biz iskan alamadığımız için yaklaşık 200 daire sahibi bize dava açtı. 580 daire de Kemal Şahin'in arsa sahibi olarak hak iddia bulunduğu yerdeydi. O bizden taleplerde bulunacaktı. Bu yüzden iskanı bir an önce almak zorundaydık. Binayı ruhsat eki ve projesine uygun olarak yapmamıza rağmen iskanımızı alamamıştık. Bu konuda Adem Soytekin'le görüştüm. İskan alamadığımızı kendisine söyledik. O da '3.000.000 verirseniz iskanınızı alırım' dedi. Daha önce kendisine bu konudan dolayı daire vermek zorunda kalmıştık. Ancak buna rağmen iskanımız verilmedi. Mağdur edildik. Arsa sahibi ve daire sahiplerinin baskısına maruz kaldık. Elektrik, su gibi abonelikler yapılmadı. Trafoda yangın çıktı. Su olmadığı için can ve mal güvenliği tehlikeye düşmüştü. Adem bu parayı vermememiz halinde iskan alamayacağımızı belirtti. Adem'le bu süreçte görüşen kişi Oktay Hamzaoğlu'dur. Bunun üzerine ortaklarla görüşme yaptık. Talebi kabul ettik ve 3.000.000 lirayı KDV'siyle birlikte Adem'e ödedik.

"PARAYI ÖDEDİK YİNE DE İSKAN ÇIKMADI"

Ortaklardan İsa Ünal parayı resmi olarak çıkarabileceğimizi, bunun için Adem'in fatura kesmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine 3.540.000 liralık fatura verildi. Bunları dosyaya ibraz edeceğim. Bu ödemenin üzerinden 3-4 ay geçmesine rağmen iskan verilmedi. Adem'le görüştüm iskanı vermiyorlar. Bir de son görüşmede Adem'in beni Mado'da götürdüğü görüşme vardı. Adem'le otururken Veysel Erçevik'i çağırdı. Bu görüşme Mado'da geçti. Bunun üzerine belediye başkanı yardımcısı geldi. Parayı vermemiz halinde iskan verileceğini söyledi. Teklifini kabul ettim. 1-2 gün içerisinde bu para Oktay Hamzaoğlu'na verildi. O da Adem'e teslim ettiğini söyledi. Parayı teslim ettikten 2 gün sonra belediyeden geldiler. İskan raporlarımızın paranın verildiği tarihle ispat edilmesiyle birlikte binanın iskanının verildiğini söylediler. İskana ilişkin evrakları sunacağım. 12/11/2019 tarihinde binanın iskanının verildiğini hatırlıyorum.

"BELEDİYELERİN ÇALIŞMA YÖNTEMİ BU"

İkinci olarak Basın Express'te Adem Soytekin'in, Ertok isimli firmayla ortak yaptığı Coreliving isimli projenin ortaklarından biri de Mehmet Murat Çalık'tır. Bu hususu da aktarmak istedim. Süreçte yaşadıklarımız sadece bu projede değil, farklı projelerde de aynı şekilde iskan hususunda benzer sorunlar yaşadık. Belediyelerin çalışma yöntemi de bu şekildedir. Talepleri karşılamazsanız iskan ve ruhsat süreçleri uzamaktadır. Kimse de belirtilen bu tutarları resmi evrak üzerinden vermek istemez. Bu hususların da göz önüne alınmasını istiyorum. Yaklaşık 1,5 aydır cezaevindeyim. Serbest bırakılmayı, mağduriyetimin son erdirilmesini talep ediyorum."

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Son Dakika 3.Sayfa İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Szka788304:
    yilanoğlu 16 10 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Para ve özgürlük hakkının değiştiremeyeceği ve satın alamayacağı insan çok azdır dünyada 21 4 Yanıtla
  • 22rbw4sv4j:
    müteahhitler iskan parası vermiyormuymuş??Almayan 1 tane daha belediye görmedim duymadım ve kim ne koparırsa misali..Bütün belediyeler soruşturulsun görelim hangi belediye İskan parası adı altında ne kadar almış.. 12 2 Yanıtla
  • babasultan:
    Resmen CHP İmamoğlunu harcadı, Yavaş'a gözdağı vermek için.. İşin sonunda Yavaş aday olmayacağını açıklayacak, Özel aday olup bir şekilde erdoğanı'da aday ettirecek 3 1 Yanıtla
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