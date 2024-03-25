Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti

3.Sayfa

Cinsel organına 80 volt elektrik verip her şeyi anlattırmışlar

Bahçelievler'de 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan Uğur Falay, annesini ve kız kardeşini öldürdü. Olay yerinden ayrıldıktan sonra Beyoğlu'na giden Falay, bir camide intihar etti.

İstanbul Beyoğlu ilçesinde Nusretiye Camii içerisinde Uğur Falay isimli şahıs, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla intihar etti. 35 yaşındaki şahsın yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şahısla ilgili yapılan çalışma sonucunda şahsın, 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edildi.

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise annesi 58 yaşındaki Hüsna Falay ve 21 yaşındaki kız kardeşi İrem Falay ikametleri içerisinde ölü olarak bulundu.

İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varıldı.