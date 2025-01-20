İzmir Buca'daki Tehlikeli İnşaat Temeli Endişe Yarattı - Son Dakika
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İzmir Buca'daki Tehlikeli İnşaat Temeli Endişe Yarattı

İzmir Buca\'daki Tehlikeli İnşaat Temeli Endişe Yarattı

İzmir'in Buca ilçesindeki boş inşaat temeli, derinliği 1,5 metreyi geçen su birikintisi nedeniyle çevre sakinlerini endişelendiriyor. Vatandaşlar önlem alınmasını bekliyor.

20.01.2025 13:07  Güncelleme: 13:10
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İzmir'in Buca ilçesinde çalışma yapılmayan, çevresine önlem alınmayan ve tehlike saçan inşaat temeli çevre sakinlerini endişelendiriyor. İçerisine bir kişinin de düştüğü ve derinliği 1,5 metreyi aşan su birikintisinin olduğu inşaat temeli ile ilgili vatandaşlar inşaat şirketinin ve belediyenin önlem almasını bekliyor.

Buca Hürriyet Mahallesi 454 Sokakta bulunan bir alanda bulunan bir inşaat temeli, 3 aydır çalışma yapılmadığı için yağmurlarla beraber havuza döndü. Derinliği 1,5 metreyi aşan su birikintisi tehlike saçarken, çevre sakinleri de durumu Buca Belediyesine bildirdikleri halde güvenlik önlemi alınmadığından şikayet etti. Vatandaşlar su birikintisinin içerisine insanların ve sokak hayvanlarının düştüğünü, inşaat temelindeki suyun evlere de girdiğini söyleyerek önlem alınmasını istedi.

İnsanlar ve hayvanlar su birikintisine düşüyor

İnşaat temelini karşıdan gören güvenlik kamerası görüntülerinde, çevresinde herhangi bir önlem alınmayan su birikintisi dolu inşaat temeline insanların ve hayvanların düştüğü görüntüler yer aldı.

Belediyeyi defalarca aradık

Buca Belediyesi yetkililerini defalarca aramalarına rağmen, sonuç alamadıklarını belirten İsmail Özçelik adlı çevre sakini, büyük korku yaşadıklarını dile getirdi. Özçelik, "Ben yan apartmanda yöneticiyim. Belediyeyi defalarca aradık ama burayla ilgili bir sonuç alamıyoruz. Burada sokak hayvanları belki de suyun içerisine düştü bilemiyoruz. Derinliği 1,5 metreyi aşan bir su birikintisi var. Buraya insan da düştü, kamera görüntülerinden gördük. Biz vatandaş olarak eli kolu bağlı bekliyoruz. Belediye buraya güvenlik önlemi diye bir şerit çekti ama o da devrildi gitti. Önlemi Buca Belediyesi mi alacak inşaat şirketi mi alacak bilmiyorum. Yan apartmana su sızmış mesela, yavaş yavaş bizim apartmana da su yürümesi an meselesi. 3 aydır hiçbir çalışma yapılmadı bu inşatta" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Buca'daki Tehlikeli İnşaat Temeli Endişe Yarattı - Son Dakika

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