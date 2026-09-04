İzmir'de belediyeye ait kafeye motosikletli saldırı! - Son Dakika
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İzmir'de belediyeye ait kafeye motosikletli saldırı!

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İzmir'in Çiğli ilçesinde Çiğli Belediyesi'ne ait Akvaryum Kafe'ye gece saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı ve polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de belediyeye ait bir kafeye gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

MOTOSİKLETLE GELİP KURŞUN YAPDIRDILAR

Olay, gece saatlerinde Çiğli ilçesinde bulunan ve Çiğli Belediyesi'ne ait Akvaryum Kafe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin kapalı olduğu saatlerde bölgeye motosiklet ile kimliği belirsiz iki şahıs geldi. Motosikletten inen şüphelilerden biri, kafeye doğru birkaç el ateş açtı. 

ŞANS ESERİ CAN KAYBI YAŞANMADI

Saldırganlar, olayın ardından geldikleri motosikletle bölgeden hızla uzaklaştı. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kurşunlama anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri, kaçan silahlı saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de belediyeye ait kafeye motosikletli saldırı! - Son Dakika

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