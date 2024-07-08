İzmir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 32 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 32 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 12 ilde yaklaşık bin kişiyi toplam 100 milyon lira dolandıran şahıslara yönelik düzenlenen 'Paket Operasyonu'nda gözaltına alınan 64 kişiden 32'si tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin evde ek iş ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları ve sahte belgeler kullandıkları tespit edildi.

08.07.2024 21:15
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İzmir merkezli 12 ilde yaklaşık bin kişiyi toplam 100 milyon lira dolandıran şahıslara yönelik düzenlenen 'Paket Operasyonu'nda gözaltına alınan 64 kişiden 32'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tespit edilen şüphelilerin sosyal medya ve online web siteleri üzerinden "evde ek iş, evde paketleme işi" ilanları vererek kendileri ile iletişime geçen şahıslardan "kapora ücreti, sigorta ücreti, veri ücreti" adı altında para talep edip dolandırdıkları, işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına sahte olarak düzenledikleri resmi kurum logosu olan belgeleri ve sahte şirket isimlerini dolandırıcılık eylemlerinde kullandıkları ve bu eylemlerde hedef kitle olarak kendilerine genellikle ev hanımlarını seçtikleri, bu yöntemle İzmir'de tespiti yapılan 17 mağduru yaklaşık 1 milyon 250 bin TL, ülke genelinde ise yaklaşık bin mağduru 100 milyon TL dolandırarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi. 4 Temmuz günü saat 05.30'da İzmir merkezli 12 ilde toplam 70 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı 'Paket Operasyonu'nda 64 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital meteryale ve suç unsurlarına el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 64 şüpheliden 17'si serbest kalırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Şüphelilerden 32'si ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 32 kişi tutuklandı - Son Dakika

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