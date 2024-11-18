İzmir'de 117 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 117 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir\'de 117 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'de sahil güvenlik, arızalanan lastik bottaki 33 göçmeni kurtarırken, 84 göçmen yakaladı.

18.11.2024 18:33
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motoru arızalanarak sürüklenen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Kasım saat 03.20'de Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu 'KB-22' tarafından lastik bot içerisindeki 6'sı çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekipler, Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik botlar içerisindeki toplam 84 göçmeni yakaladı. Öte yandan, aynı gün saat 09.20'de Menderes ilçesi Sünger Kayalıkları'nda karadan ulaşımı olmayan bölgede yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Yaralanan vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 117 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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