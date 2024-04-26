İzmir'de 3 Milyon 45 Bin Adet Kaçak Makaron ve 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de 3 Milyon 45 Bin Adet Kaçak Makaron ve 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

İzmir\'de 3 Milyon 45 Bin Adet Kaçak Makaron ve 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 3 milyon 45 adet içi doldurulmuş makaron ve piyasa değeri 6 milyon TL olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve 3 şüpheli tutuklandı.

26.04.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 3 milyon 45 adet içi doldurulmuş makaron ve piyasa değeri 6 milyon TL olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; içi doldurulmuş makaron ve elektronik sigara ve likiti imalat, ticaret ve sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik iki farklı operasyon düzenledi. Bursa, Eskişehir ve Erzurum illerinin yanı sıra, Buca, Gaziemir, Karşıyaka ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlenen baskında, piyasa değeri yaklaşık 6 Milyon TL değerinde; 3 milyon 45 bin adet içi doldurulmuş makaron, 8 bin 514 adet şişelenmiş çeşitli ebatlarda sigara likiti, 124 litre şişelenmeye hazır sıvı likit ve ham madde, bin 289 adet elektronik sigara cihazı ve parçası, 4 bin 274 adet imalat malzemesi ve 0.5 litre sıvı nikotin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ve 3 şüphelinin de tutuklandığı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Operasyon, Makaron, İzmir, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 3 Milyon 45 Bin Adet Kaçak Makaron ve 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:38 Özgür Özel: CHP Belediyeciliği Denizli’ye güç veriyor Özgür Özel: CHP Belediyeciliği Denizli'ye güç veriyor
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
11:20 Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe’ye geri dönüyor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
11:03 KKKA kabusu geri döndü Vaka sayılarında artış yaşanıyor KKKA kabusu geri döndü! Vaka sayılarında artış yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:00:16. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 3 Milyon 45 Bin Adet Kaçak Makaron ve 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement