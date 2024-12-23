İzmir\'de 412 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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\'Ne yapsam\' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı

İzmir'de park halindeki araçtan 412 bin sentetik ecza çıktı

İZMİR - İzmir Karşıyaka'da park halinde bulunan bir araçta yapılan aramada, 412 bin 286 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde park halinde bulunan ve içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda araç içerisine konulmuş 412 bin 286 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan V.S. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.