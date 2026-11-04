İzmir'de 44 dosyada 77 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Bayraklı'da yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 44 dosyada 77 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Bayraklı'da yakalandı

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İzmir\'de 44 dosyada 77 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Bayraklı\'da yakalandı
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İzmir\'de 44 dosyada 77 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Bayraklı\'da yakalandı
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İzmir'de dolandırıcılık suçlarından hakkında 44 ayrı dosya bulunan ve toplam 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, Bayraklı ilçesinde yakalandı. Yaklaşık 4 yıl 9 ay 13 gündür firari olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi.

İzmir'de 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 77 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 5 yıldır firari olarak aranan zanlı, polis ekiplerinin titiz takibi sonucu Bayraklı ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ülke genelinde işlediği iddia edilen 'dolandırıcılık' suçlarından tam 44 ayrı dosya bulunan ve mahkemelerce toplam 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G. isimli şahsın izine ulaştı. Uzun süredir güvenlik güçlerinin takibinden kaçmayı başaran zanlının, tam 4 yıl 9 ay 13 gündür firari olarak arandığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü istihbarat çalışmaları ve fiziki takipler neticesinde, firari M.G.'nin saklandığı adres tespit edildi. Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda köşeye sıkıştırılan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan M.G., adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkDolandırıcıBayraklı3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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