İzmir\'de 63 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalayan Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesinde de kara üzerinde 19 göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Temmuz saat 01.10'da, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 5'i çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler aynı gün saat 10.15'te, Dikili ilçesi Denizköy mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Çandarlı Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından 5'i çocuk 19 düzensiz göçmen kara üzerinde yakalandı.

Sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR