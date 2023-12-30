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İzmir'de 78 düzensiz göçmen yakalandı, 121 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 78 düzensiz göçmen yakalandı, 121 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 78 düzensiz göçmen yakalanırken, Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve Yunan unsurlarınca geri itilen lastik botlar içerisindeki 121 göçmen kurtarıldı.

İzmir\'de 78 düzensiz göçmen yakalandı, 121 göçmen kurtarıldı
30.12.2023 - 00:20,
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İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 78 düzensiz göçmen yakalanırken, Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve Yunan unsurlarınca geri itilen lastik botlar içerisindeki 121 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Aralık günü Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında hareketli lastik bot olduğunu tespit ederek bölgeye gitti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen lastik botlar içerisindeki toplam 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, aynı gün Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında çerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması ve hareketli lastik botların tespiti üzerine harekete geçti. Motor arızası bulunan lastik bot ile Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 121 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 78 düzensiz göçmen yakalandı, 121 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 78 düzensiz göçmen yakalandı, 121 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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