İzmir'de evlerinde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

14.01.2026 22:27  Güncelleme: 22:34
İzmir'in Dikili ilçesinde cansız bedenleri bulunan Suna Sarıyörük ve kızı Ebru Sarıyörük, memleketleri Aydın'da gözyaşları arasında defnedildi. Olayın ardından cesetlerin ölüm nedeni araştırılıyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde, yaşadıkları evde cansız bedenleri bulunan anne ve kızı, memleketleri Aydın'da toprağa verildi.

Olay, 12 Ocak'ta Dikili ilçesi Salimbey Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suna Sarıyörük (83) ile kızı Ebru Sarıyörük'ten (55) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri giren ekipler, anne ve kızını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Suna Sarıyörük ve Ebru Sarıyörük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından ilk etapta anne ve kızın arızalı kombiden sızan gazdan zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruldu. Ancak ekipler tarafından doğalgaz tesisatında yapılan ölçümlerde gaz sızıntısının tespit edilmediği belirtildi. Anne ve kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözyaşları arasında defnedildiler

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan anne ve kızın cenazeleri, memleketleri Aydın'ın İncirliova ilçesine getirildi. Suna Sarıyörük ve kızı Ebru Sarıyörük için Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, siyasi parti temsilcileri, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı, İncirliova İlçe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

