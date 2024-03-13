İzmir'in Bornova ilçesinde oğluyla yaşadığı arbede esnasında tabancanın ateş alması sonucu oğlunun ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evden gelen çığlıkları duyan mahalle sakinleri, Harun Kıyak'ın (35) karnından yaralı olduğunu görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede bıçakla yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Kıyak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan Harun Kıyak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Meydana gelen cinayetle ilgili çalışmalar başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi babayı hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
Silah kavga anında patlamış
Öte yandan hayatını kaybeden Harun Kıyak'ın, 65 yaşındaki babası A.K. ile kavga ettiği ve yaşanan arbede esnasında silahın patlamasıyla kurşunun kendisine isabet ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Baba Oğul Arbedesinde Tabanca Ateş Alarak Oğlunun Ölümüne Sebep Oldu - Son Dakika
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