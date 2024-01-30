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İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp - Son Dakika
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İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında meydana gelen balıkçı teknesi battı olayında, 10 kişiden 3'ünün cansız bedeni bulunurken, 2 kişi kayıp. 5 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

30.01.2024 - 07:41,
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İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı. Meydana gelen olayda teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün cansız bedeni bulunurken, kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batan teknede bulunan 5 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Olay gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihleraltı açıklarında Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak sağ olarak kurtuldu. Batan teknede bulunan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır kayıp olduğu öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 bot 1 helikopterle sürüyor.

İzmir\'de balıkçı teknesi battı: 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp - Son Dakika
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