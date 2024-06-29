İzmir\'de başlayan orman yangını Aydın\'a sıçradı

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İzmir'de başlayıp Aydın'a sıçrayan orman yangınına müdahale devam ederken, yangın bölgesine giden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmaları yakından takip etti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yangın ilk başladığı andan itibaren bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çalışmaları yakından takip etti. Yangın bölgesinde kurulan kriz merkezinde Aydın Valisi Yakup Canbolat'la da görüşen Başkan Çerçioğlu, koordineli bir şekilde söndürme çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti. Beraberindeki heyetle birlikte yanan bölgelerde de incelemelerde bulunan Başkan Çerçioğlu, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek tüm ekipleriyle alevlere müdahale edildiğini söyledi.

Sosyal medya üzerinden de paylaşım yapan Başkan Çerçioğlu, mesajında "İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayarak Kuşadası ilçemizin dağlık alanlarına sıçrayan orman yangınını yerinde inceledik. Tüm ekiplerimiz ile müdahalelerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN