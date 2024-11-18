İzmir'de Bebeğin Ölümüyle İlaçlama Krizi - Son Dakika
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İzmir'de Bebeğin Ölümüyle İlaçlama Krizi

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İzmir'de zehirli ilaçlama sonrası bir bebek hayatını kaybetti, bazı aileler evlerine dönmedi.

18.11.2024 13:57
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İzmir'de zehirlenmenin olduğu sokakta endişe sürüyor, bazı aileler evlerine yerleşmedi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, tahtakurusu sebebiyle bir binada yapılan haşere ilaçlaması, 1 yaşındaki bebeğin ölümüne, bazı vatandaşların da rahatsızlanmasına yol açmıştı. Olayın yaşandığı sokakta boşaltılan binalarda yaşam normale dönerken, bazı ailelerin endişe duymasından dolayı hala evlerine yerleşmediği görüldü.

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde, 12 Kasım Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmıştı. Binanın ilaçlanmasının ardından bazı apartman sakinleri rahatsızlanmış ve durum hemen sağlık ekiplerine bildirilmişti. Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek A.T.K.'ın ise zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Bazı aileler endişe sebebiyle henüz evlerine yerleşmedi

Olayın ardından AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekipleri, binada ölçümler yapmıştı. Ölçümlerde, binadaki insan sağlığına zararlı değerlerin yüksek olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine hem aynı apartmanda bulunan vatandaşlar hem de yan apartman sakinleri, tedbir amacıyla ev ve iş yerlerini bir süreliğine boşaltmıştı. Riskin ortadan kalkmasıyla boşaltılan binalar yeniden kullanıma açıldı. Fakat bazı aileler endişe sebebiyle evlerine yerleşmedi. Olayın yaşandığı binada ise bazı dairelerin evlerine geri döndüğü, hayatını kaybeden bebeğin ailesinin ve ilaçlama yapılan dairenin sakinlerinin evlerine henüz yerleşmediği görüldü. Güvenlik amacıyla mahalle girişine çekilen şeritler de kaldırıldı.

"Tehlikeli bir ilaç olduğunu herkes biliyordu"

Aynı sokakta bulunan otelin çalışanı Mazlum Pınar, "Sabah erken saatlerde ağlama sesi duyduk. Anne ve babanın ağladığını gördük. Zehirleme olduğunu biliyorduk. Daha öncesinde evi ilaçlayan kişiler buraya gelip evin ilaçlanacağını söylediler. Sonrasında ev sahipleri ve alt kattakiler ilaçlanmaması gerektiğini söylediler. Çünkü tehlikeli bir ilaç olduğunu herkes biliyordu. Bu büyük ihtimalle tarım ilacı. Olaydan sonra biz buraları boşalttık. Yan tarafı da boşaltmışlar. O akşam gece 02.00'a kadar kimse içeriye giremedi. Şu anda normal yaşantımıza devam ediyoruz. AFAD yetkilileri tehlikenin olmadığını aktardı" diye konuştu.

"Otelde kalmasına izin vermedik"

İlaçlama yapılmadan önce evi ilaçlayan kişinin otele geldiğini anlatan Pınar, "'Otelimizde annesinin kalıp kalamayacağını' sordu. Bize durumun ne olduğunu söylemedi. Fakat 'evin acil bir şekilde boşaltılması gerektiğini' belirtti. Biz de olayın ne olduğunu bilmediğimizden dolayı sorduk, söylemedi. Böcek ilaçlaması olduğunu ifade etti. Biz de tahtakurusu olduğunu düşündük ve otele almadık. Çünkü tahta kurusu, insanın kıyafetinden, eşyalarından geçen bir şey. O yüzden otelde kalmasına izin vermedik" açıklamalarında bulundu.

"İhmal olduğunu düşünüyoruz"

Mahalle sakinlerinden Esma Uydur da "Çok üzüldük, yıkıldık. Bir buçuk yaşında bir çocuk. İhmal olduğunu düşünüyoruz. Keşke bu kadar olmasaydı. Yardım amaçlı bide kalabileceklerini söyledik. Allah yardımcıları olsun. Bazı aileler evlerine hala girmedi" diye belirtti.

"İlaçlama şirketinin ihmaliydi"

Sokakta bulunan bir başka otelin çalışanı Berkan Kılıç, şunları kaydetti:

"Ben de olayın yaşandığı gün buradaydım. Bir anda ambulanslar gelince biz de şaşırdık. İlaçlama şirketinin ihmaliydi. Umarım en yakın sürede cezalarını çekerler. Sokağımız Allah'a şükür açıldı. Yaklaşık beş gün kapalı kaldı burası. Bizim için de zordu.

İzmir\'de Bebeğin Ölümüyle İlaçlama Krizi
Kaynak: İHA

Bebek, Konak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Bebeğin Ölümüyle İlaçlama Krizi - Son Dakika

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