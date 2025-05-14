İzmir'de Cinayet Firarileri Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Cinayet Firarileri Yakalandı

İzmir\'de Cinayet Firarileri Yakalandı

İzmir'de yapılan operasyonla biri kırmızı bültenle aranan iki cinayet firarisi yakalandı.

14.05.2025 10:47
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İzmir'in Konak ve Çeşme ilçelerinde Güven Timleri polisi tarafından yapılan operasyonlarda, biri kırmızı bültenle aranan 2 cinayet firarisi kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde yaptıkları çalışmada, Konak ve Çeşme ilçelerinde firari cinayet zanlılarının saklandığını belirledi. İstanbul'da işlediği 2 farklı kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan H.G. ile Çanakkale'de eşini kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K.O., saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Cinayet Firarileri Yakalandı - Son Dakika

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