İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölenlerin yaşadığı yerde kablolar aşağı alınıyor - Son Dakika
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İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölenlerin yaşadığı yerde kablolar aşağı alınıyor

İzmir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği yerde yapılan incelemenin ardından belediye ve elektrik firması yetkilileri, alanı normale döndürmek için çalışma başlattı. Çalışma ile yer altındaki kablolar 50 santimetre daha aşağı çekilecek.

13.07.2024 19:33
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2 kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü İzmir'de kablolar 50 santimetre aşağı alınıyor

İZMİR - İzmir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği yerde yapılan incelemenin ardından belediye ve elektrik firması yetkilileri, alanı normale döndürmek için çalışma başlattı. Çalışma ile yer altındaki kablolar 50 santimetre daha aşağı çekilecek.

Olay, dün Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulunmuştu. Yetkililer, ilk olarak kanalizasyon çevresinde elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle kazı çalışması yapmıştı. Ekipler, yine bölgede de cihazlarla elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etmişti.

Kablolar 50 santimetre aşağıya çekilecek

İncelemelerin ardından başlanan çalışmayla yer altındaki kablolar 50 santimetre daha aşağıya çekilecek. Daha sonra belediye yetkilileri tarafından kazı yapılan alan kapatılınca bölgedeki ulaşım da normale dönecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ise bölgedeki elektrik kesintisi son bulacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölenlerin yaşadığı yerde kablolar aşağı alınıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölenlerin yaşadığı yerde kablolar aşağı alınıyor - Son Dakika
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