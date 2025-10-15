70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı

İzmir'de bir kişi, tartıştığı yatalak eşini silahla vurarak öldürdü.

KOCASININ KURŞUNLARIYLA HASTA YATAĞINDA CAN VERDİ

Olay, saat 20.00 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Rafetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 70 yaşındaki R.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle yatalak olduğu öğrenilen 69 yaşındaki eşi İzade Teker'i tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, İzade Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli R.T. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşamını yitiren kadının cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.