70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı
70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı

70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı
15.10.2025 22:17
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, tartıştığı yatalak eşini silahla vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İzmir'de bir kişi, tartıştığı yatalak eşini silahla vurarak öldürdü.

KOCASININ KURŞUNLARIYLA HASTA YATAĞINDA CAN VERDİ

Olay, saat 20.00 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Rafetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 70 yaşındaki R.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle yatalak olduğu öğrenilen 69 yaşındaki eşi İzade Teker'i tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, İzade Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli R.T. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşamını yitiren kadının cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Bornova, Cinayet, Polis, izmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika

23:04
SON DAKİKA: 70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika
