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İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

İZMİR - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY Terör Örgütünün mahrem ve sivil kanatlarında bulunduğu tespit edilen 32 şüpheliye operasyon düzenlendi. İzmir merkez, Bergama, Menemen, Torbalı, Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 firari şüpheliye yönelik ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin; örgütün sözde Emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca çalışmalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu öğrenildi.