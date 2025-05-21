İzmir\'de Gaz Patlaması: 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen ve 4 kişinin yaralandığı patlamada ağır yaralanan 25 yaşındaki Ertan Mavibaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

11 Mayıs gecesi saat 00.15 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamanın ardından dumanlar ve alevler daireyi sarmıştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Bu sırada dairede yangın çıkarken, bina tahliye edilmişti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmıştı. Yaşanan patlamada ve ardından çıkan yangında, patlamanın yaşadığı dairede bulunan Ertan Mavibaş (25) ile sokaktan geçen Evin K. ve Ramazan K. ile aynı binada yaşayan Ahmet A. yaralanmıştı. Yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, patlamanın meydana geldiği daire tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü taburcu edilirken, durumu ağır olan Ertan Mavibaş, İzmir Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.

10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde çalıştığı öğrenilen Ertan Mavibaş, hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Mavibaş'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doğalgaz borusunu kestiği iddiası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın nedeninin ve sorumluların tespiti için soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen Ertan Mavibaş'ın doğalgaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlemesi sebebiyle patlamanın meydana geldiğine dair bilgiler elde edilmişti.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. - İZMİR