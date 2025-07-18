İzmir'de İZBETON Operasyonu: 65 Kişi Hakkında Hapis Cezası İstemi - Son Dakika
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İzmir'de İZBETON Operasyonu: 65 Kişi Hakkında Hapis Cezası İstemi

İzmir\'de İZBETON Operasyonu: 65 Kişi Hakkında Hapis Cezası İstemi
18.07.2025 16:49  Güncelleme: 16:53
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İzmir’de İZBETON’a yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturmalarında, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 65 kişi hakkında 3 ila 45 yıl hapis cezası talep edildi. İddianamede milyonlarca lira kamu zararı ve usulsüz projelere dikkat çekildi.

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON'a yönelik operasyonda, kooperatif ve kentsel dönüşüm projelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, siyasi ve bürokratik isimleri sanık sandalyesine taşıdı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 65 kişi hakkında 45 yıla kadar hapis cezası istendi. Vatandaşların mağdur edildiği, milyonlarca liralık kamu zararının meydana geldiği iddianamede dikkat çekici detaylar yer aldı.

İzmir'de kooperatif ve kentsel dönüşüm projelerinde yaşandığı öne sürülen usulsüzlükler, yargıya taşındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Organize Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da yer aldığı 65 şüpheli hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

584 konutluk projede imza yetkisi sorgulandı

İddianameye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON A.Ş.'nin Örnekköy, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleştirmeyi planladığı kentsel dönüşüm projelerinde usulsüz protokoller yapıldı. Örnekköy'de yapılması planlanan 584 konut ve 27 iş yerinin inşaatı için, henüz kuruluşu tescil edilmemiş bir kooperatifle 13 Aralık 2021 tarihinde, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya tarafından herhangi bir yönetim kurulu kararı olmaksızın sözleşme imzalandığı, inşaatın 2,5 yıl geçmesine rağmen sadece yüzde 19,92'sinin tamamlandığı vurgulandı.

Usulsüz imzalar, eksik denetim

İZBETON'un, farklı etaplar için çeşitli kooperatiflerle yaptığı sözleşmelerde de aynı yöntemin uygulandığına dikkat çekildi. Projelerde yer alan bazı blokların beton ve donatı testlerinin teknik şartlara uygun çıkmadığı, mühürlendiği ve bazı bölümlerin yıkıldığı kaydedildi. Ayrıca, bu süreçlerde İZBETON yönetim kurulunun bilgilendirilmeden tek taraflı imzalarla hareket edildiği iddiası da iddianamede yer aldı.

Belediyeden 41 milyonluk kira desteği

Projelerin gecikmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hak sahiplerine yapılan kira ödemelerinin 41 milyon 935 bin TL'yi bulduğu ve ödemelerin halen sürdüğü bildirildi. Arsa sahiplerinin "güven ilişkisi" içinde konutlarını verdiği, ancak projelerin alt taşeron firmalara devredildiği ve bazı kooperatiflerin vatandaştan para topladığı belirtildi.

Usulsüz harcamalar tek tek listelendi

İZBETON'un 2021-2024 yılları arasında yaptığı seyahat, organizasyon ve yemek giderlerine ilişkin 129 faturanın incelendiği; bu faturaların toplamının KDV dahil 5 milyon 937 bin TL olduğu, bu harcamaların şirket faaliyetleriyle ilişkilendirilemediği, 11 faturanın ise aslına ulaşılamadığı açıklandı. En yüksek harcamalar ise yurt içi uçak bileti, konaklama ve organizasyonlara ait çıktı.

Soyer ve Aslanoğlu suçlamaları reddetti

İddianamede yer verilen ifadesinde eski Başkan Tunç Soyer, suçlamaları reddederek, "Vatandaşı düşük maliyetle ev sahibi yapabilmek amacıyla projeleri hayata geçirdik. Kooperatiflere iş devri konusunda bilgim yoktur. Hayatımı İzmir'e adadım, bu suçlamayı bana yakıştırmayın" dedi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, bir dönem görev yaptığı kooperatifte alt yüklenici olarak çalıştıklarını ve inşaatların kendi döneminden sonra da devam ettiğini belirtti. "Hakkımda hiçbir hukuk davası yok, kaçmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Belediye kendi inşaatını mühürledi"

Dönemin İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ise sözleşmeleri iyiniyetle yürüttüğünü savunarak, belediyenin kendi kontrolündeki bir inşaatı mühürlediğini, tapuların hala kamuya ait olduğunu ve herhangi bir kamu zararının doğmadığını öne sürdü.

65 sanık hakkında ağır suçlamalar

Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında; kamu kurumlarının araç olarak kullanılmasıyla nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, şirket yöneticilerinin hileli işlemleri, zincirleme şekilde dolandırıcılık gibi suçlamalar yöneltilerek, 65 şüpheli hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de İZBETON Operasyonu: 65 Kişi Hakkında Hapis Cezası İstemi - Son Dakika

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