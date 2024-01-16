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İzmir'de Karısını Başka Erkeklerle Görüştürdüğü İddiasıyla Kuaförü Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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İzmir'de Karısını Başka Erkeklerle Görüştürdüğü İddiasıyla Kuaförü Bıçaklayarak Öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde, karısını başka erkeklerle görüştürdüğü iddiasıyla güzellik merkezi sahibi olan eşinin kuaförüyle tartışan bir adam, kuaförü bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi koca, olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ilk ifadesinde cinayeti eşini başka erkeklerle görüştürdüğü için işlediğini söyledi.

İzmir\'de Karısını Başka Erkeklerle Görüştürdüğü İddiasıyla Kuaförü Bıçaklayarak Öldürdü
16.01.2024 - 01:56,  Güncelleme: 01:58
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İzmir'in Buca ilçesinde, karısını başka erkeklerle görüştürdüğü iddiasıyla güzellik merkezi sahibi olan eşinin kuaförüyle tartışan adam, kuaförü bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi koca, olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. (45), karısı B.A.'nın sahibi olduğu güzellik merkezinde çalışan Sercan Çelik (34) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.'nın bıçak darbelerine maruz kalarak boynundan ve kalp bölgesinden yaralanan Çelik, can havliyle kaçmak isterken yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası iş yerinde bekleyen cinayet şüphelisi M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sercan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Çelik'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü iddia etti

Öte yandan şüpheli M.A.'nın ilk ifadesinde, Sercan Çelik'in eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Karısını Başka Erkeklerle Görüştürdüğü İddiasıyla Kuaförü Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika


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