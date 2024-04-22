İzmir'de kavgada öldürülen şahsın katilleri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İzmir'de kavgada öldürülen şahsın katilleri adliyeye sevk edildi

İzmir\'de kavgada öldürülen şahsın katilleri adliyeye sevk edildi

İzmir'in Konak ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 çocuk babası şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 5'i adli kontrolle salınırken, baba ve iki oğlu tutuklandı.

22.04.2024 20:00
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İzmir'in Konak ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 çocuk babası şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 5'i adli kontrolle salınırken, baba ve iki oğlu tutuklandı.

Olay, 18 Nisan günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi'nde K.E. (51), oğulları E.E. (33) ve A.E. (30) ile husumetli oldukları Halil Kızıltepe (35) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Kızıltepe, tabancayla açılan ateş sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince durumu ağır olan Kızıltepe, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kavgayı gören iki ailenin yakınları arasında çıkan arbedeye müdahale için çevik kuvvet polisleri olay yerine sevk edildi. Polisler baba K.E.'yi gözaltına alırken, olay sonrası kaçan oğulları E.E. ve A.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hastanede kalbi üç kez duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen 3 çocuk babası Halil Kızıltepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Baba ve iki oğlu tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baba K.E.'nin ardından oğulları E.E. ve A. E.'nin yanı sıra olaya karıştıkları tespit edilen E.E. (16), M.Ü. (53), E.T. (41), S.I. (34), ve M.D.'yi (47) kent merkezi ve Menderes ile Menemen ilçelerinde düzenlenen operasyonlar ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlen şüphelilerden baba K.E. ile oğulları E.E. ve A.E., tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle salıverildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kavgada öldürülen şahsın katilleri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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