İzmir’de Köpek Saldırısı: 3 Yaşındaki Elif Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir’de Köpek Saldırısı: 3 Yaşındaki Elif Yaralandı

3 yaşındaki Elif, sahipsiz köpek tarafından alışveriş merkezinde saldırıya uğrayarak yaralandı.

04.03.2025 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de AVM'deki sahipsiz köpek 3 yaşındaki Elif'e saldırdı

Talihsiz çocuğun ailesi, sahipsiz köpeği barındıran mağaza ve AVM'den şikayetçi oldu

İZMİR - I·zmir'in Kars¸ıyaka ilc¸esinde alışveriş merkezinde sahipsiz bir ko"pek, annesi ile birlikte alışverişe gelen 3 yas¸ındaki Elif'e saldırıp dudagˆını ısırdı. Korku dolu anlar yaşayan çocuğun ailesi ise olay sonrası köpeği barındıran alışveriş merkezi ve mağazadan şikayetçi oldu.

Olay, 2 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesinde bulunan Hiltown AVM'deki H&M mağazası önünde meydana geldi. AVM'ye giden Esra Erdoğan ve 3 yaşındaki kızı Elif Dua Alpaydın mağazaya girdi. Bu esnada Elif Dua, mağaza girişindeki koltukta bulunan köpeği sevmek için yanına gitti. Bir anda çocuğa saldıran köpek, Elif'in yüzüne hamle yaparak dudak kısmını ısırdı, patisiyle alnını çizdi. Elif'in annesi can havliyle kızını köpekten kurtardı. Büyük korku yaşayan ve köpek saldırısına yaralanan Elif, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk pansuman ve tedavinin ardından taburcu edilirken, aile sahipsiz köpeği barındıran Hiltown AVM ve H&M mağazasından şikayetçi oldu.

AVM gibi güvenli sanılan yerde bu nasıl olabiliyor

Olay anını anlatan Elif Dua Alpaydın'ın annesi Esra Erdoğan, "Olay pazar günü her zaman gittiğimiz Hilltown AVM'de oldu. H&M mağazasının girişinde koltukta yatan köpeği görünce kızım onu sevmek istedi. Köpeğe elini uzatır uzatmaz hayvan havlayarak kızımın yüzüne doğru saldırdı. O an çok büyük bir korku yaşadık ve kızımı köpekten kurtardım. O an çığlık attım, büyük bir korku yaşadım ve kızımın dudağının üstünde diş izlerini gördüm. Benim çığlıklarımı duyunca AVM güvenliği geldi ve durumu onlara anlattım. Sonra AVM'deki sağlıkçılar geldi ve bir şey yapamayacaklarını hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler. Ben panikle hemen babasını aradım ve ardından şikayet etmek için polisi aradık. Polis de 'Bizim işimiz değil bu, zabıta ile görüşmeniz gerekiyor' dedi. Yani Hilltown gibi bir yerde, alışveriş merkezleri gibi güvenli bir ortamda nasıl oluyor da böyle bir şey olabiliyor. Ben anlayamıyorum" dedi.

"Saldırgan bir köpeğin burada ne işi var"

Saldırgan köpeği barındıran AVM ve mağazaya tepki gösteren anne Esra Erdoğan, "Kızımı hastaneye götürdük ve kuduz aşısını oldu. Daha sonra da tekrar bir aşı olacak ve 4 doz aşı olacak. Yani gerçekten ben anlayamıyorum, saldırgan köpeğin alışveriş merkezinde ne işi var? Güvenlikle konuştuğumda köpeğin kendilerine de saldırdığını, 'Kovalıyoruz, yine geliyor, ne yapalım' dediler. Bunu bir güvenlik söylüyor. Madem köpeği dışarı atamıyorsun, saldırgan bir köpeğin burada ne işi var? Ben çocuğumun yanındaydım, yakındım ki onu oradan çekebildim. Yakınında olmasaydım tüm yüzünü parçalayabilirdi de. Benim kızım şu an travma yaşıyor. Hayvanları seven bir kızdı ama dün gece geldi ve 'Annem benim yanımda yat, korkuyorum, odamda kedi ve köpek var diyor. Hayvanları seven kızım belki artık hayvan sevemeyecek. Psikolojik destek alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Alışveriş, Karşıyaka, Hayvanlar, Güvenlik, 3-sayfa, İzmir, Yaşam, Aşı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir’de Köpek Saldırısı: 3 Yaşındaki Elif Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:40:38. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir’de Köpek Saldırısı: 3 Yaşındaki Elif Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.