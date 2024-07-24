İzmir'de Milli Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de Milli Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde bir vatandaşı, Milli Emlak'a ait gayrimenkulü uygun fiyata satacakları mizanseniyle 150 bin TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, şüpheliler Buca ve Konak ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.07.2024 17:51
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İzmir'in Buca ilçesinde bir vatandaşı, Milli Emlak'a ait gayrimenkulü uygun fiyata satacakları mizanseniyle 150 bin TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 2024 yılı içerisinde bir vatandaşı, Milli Emlak'a ait Buca ilçesinde bulunan gayrimenkulü uygun fiyatla satacakları mizanseniyle 150 bin TL dolandırılan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; C.C, B.T, İ.K, M.Ç ve C.T. isimli şüpheliler, Buca ve Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen şüphelilerden; C.C. B.T ve İ.K. tutuklanırken, M.Ç. ile C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Milli Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Milli Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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