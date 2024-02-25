İzmir'de motosiklet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı: 3 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı: 3 yaralı

İzmir\'de motosiklet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı: 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir motosiklet, kaldırımda yürüyen 5 yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

25.02.2024 22:34  Güncelleme: 22:37
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İzmir'in Bornova ilçesinde motosiklet, kaldırımda yürüyen 5 yayanın arasına daldı. 3 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 169. Sokak Küçükpark mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. idaresindeki motosiklet, yoldan çıkarak kaldırımda bulunan dubaya çarpıp, yürüyen yayaların arasına daldı. Motosikletin çarpmasıyla yayalar ve motosiklet sürücüsü savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Ş.A. ve E.Y. adlı yayalar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, motosiklet sürücüsü ise Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza güvenlik kamerasında

Kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kaldırımda yürüyen 5 kişiye çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yayalar ile motosiklet sürücüsünün etrafa savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de motosiklet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de motosiklet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı: 3 yaralı - Son Dakika
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