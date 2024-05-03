İzmir\'de Ömer Gülen cinayetiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı

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İzmir'de, bir süre önce cezaevinden çıkan ve evinin önünde husumetlileri tarafından öldürülen Ömer Gülen'in cinayetiyle ilgili firari 2 kişi daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Buca ilçesinde 23 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı olayında Ömer Gülen (34), husumetlilerinin kurduğu pusu sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Firari olarak aranan M.E.A. (26) ve M.G. (27)'de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yakalanarak tutuklandı. Böylece cinayetle ilgili B.G. (23) ve E.U. (23)'nunda daha önce yakalanmasıyla tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Öte yandan, şüphelilerin olayda kullanmak üzere araç kiraladıkları, bu araca takılmak üzere Bursa'dan ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra araç üzerinde hem plaka hem donanım değişiklikleri yaptıkları tespit edilmişti. İzmir, İstanbul ve Muğla illerindeki eş zamanlı operasyonlarda ise toplamda 7 kişi dört adet tabanca, yüklü miktarda para ve uyuşturucu maddeler ile yakalanmıştı.

Yine 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - İZMİR