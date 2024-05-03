İzmir'de Ömer Gülen cinayetiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Ömer Gülen cinayetiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı

İzmir\'de Ömer Gülen cinayetiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömer Gülen'in cinayetiyle ilgili firari 2 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 4'e yükseldi. Şüphelilerin olayda kullandıkları araçta yapılan incelemede, ikiz plaka ve donanım değişiklikleri yapıldığı tespit edildi. Operasyonlar sonucunda 7 kişi yakalanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.05.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, bir süre önce cezaevinden çıkan ve evinin önünde husumetlileri tarafından öldürülen Ömer Gülen'in cinayetiyle ilgili firari 2 kişi daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Buca ilçesinde 23 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı olayında Ömer Gülen (34), husumetlilerinin kurduğu pusu sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Firari olarak aranan M.E.A. (26) ve M.G. (27)'de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yakalanarak tutuklandı. Böylece cinayetle ilgili B.G. (23) ve E.U. (23)'nunda daha önce yakalanmasıyla tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Öte yandan, şüphelilerin olayda kullanmak üzere araç kiraladıkları, bu araca takılmak üzere Bursa'dan ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra araç üzerinde hem plaka hem donanım değişiklikleri yaptıkları tespit edilmişti. İzmir, İstanbul ve Muğla illerindeki eş zamanlı operasyonlarda ise toplamda 7 kişi dört adet tabanca, yüklü miktarda para ve uyuşturucu maddeler ile yakalanmıştı.

Yine 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Ömer Gülen cinayetiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:36:50. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Ömer Gülen cinayetiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement