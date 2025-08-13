İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altında

13.08.2025 09:52
İzmir Buca'da çıkan yangın, havadan ve yerden müdahalelerle kontrol altına alındı, 3 kişi gözaltında.

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, gece saatlerinde kara ekiplerinin çalışması sayesinde azaldı. Günün ağarmasıyla beraber hava müdahalesi başlatılan yangın kontrol altına alınırken, yangının başladığı bölge havadan görüntülendi.

Yangının dün akşam saat 18.00 sıralarında Buca'da otoyol kenarında yanan bir araçtan, ağaçlara sıçrayan alevler nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, çıkan dumanlar kenti bir çok noktasından görüldü. Ekipler alevlere hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale etti. Yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 9 helikopter havadan çalışma yaparken, 139 kara aracı ve toplam 593 personel görev aldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve emniyete ait TOMA araçları da alevlere müdahalede bulundu.

3 gözaltı

Öte yandan İzmir'in Buca ilçesinde minibüste çıkan yangının ormana sıçramasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustası gözaltına alındı. Konuya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 18.15 sıralarında Gaziemir Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak orman yangınına sebebiyet vermesi olayı ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustası derhal yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Kontrol altında

Gece saatlerinde karadan yürütülen çalışmalar sonucu alevler etkisini kaybederken, günün ağarmasıyla beraber hava araçlarının etkili müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çıkış noktası havadan görüntülendi

Yangının çıktığı Buca ilçesi Çevreyolu mevkiindeki alan ise dron ile havadan görüntülendi. Yangına sebep olan araç ise yol kenarında yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından çekilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

