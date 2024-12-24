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İzmir'de sağanak yağış etkili oluyor

İZMİR - İzmir'de, etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, trafikte bulunan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu gök gürültülü sağanak yağış ikazının ardından, kentte gece saatlerinde yağış etkisini artırdı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle kent merkezindeki birçok yol adeta göle döndü. Yollara biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araç sürücüleri ise hem yavaşladı hem de araçlarının dörtlülerini yakarak ilerledi. Ayrıca, işe gitmek için evinden çıkan çok sayıda vatandaş da ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Öte yandan, zaman zaman şimşekler de gökyüzünü aydınlatırken, yağmurun gün boyunca yağacağı değerlendiriliyor.