İzmir'de Sahte Rapor Şebekesine Operasyon - Son Dakika
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İzmir'de Sahte Rapor Şebekesine Operasyon

İzmir'de sahte rapor düzenleyen şebekeye yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı, 11 gözaltı gerçekleşti.

07.03.2025 14:26
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İzmir'de sahte rapor operasyonunda 1 tutuklama

İZMİR - İzmir Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde sahte rapor düzenleyen ve aralarında doktorların da olduğu şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 1'i tutuklandı. Şebekenin ele başı olduğu ileri sürülen hastane şefi A.R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerden 6'sının emniyetten serbest kaldığı, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde para karşılığında sağlık sorunu olmayan kişilere rapor düzenlediği yönüne gelen şikayet üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hastane şefi A.R.Y.'nin sahte rapor almak isteyenleri yönlendirdiği, raporun süresine ve niteliğine göre 12 bin ila 35 bin lira arasında değişen ücretler talep ettiği, anlaşma sağlandıktan sonra durumu şebekedeki doktorlara ilettiği belirlendi. Yapılan çalışmada, rapor almak isteyenlerin paraları hastane şefi A.R.Y.'ye ve bir hasta kabul görevlisinin hesaplarına aktardığı, ayrıca doktorlara sigara, puro, içki ve zeytinyağı gibi hediyelerin gönderildiği belirlendi. İzmir, Manisa ve Ankara'dan gelen kişilerin, 1 ila 9 ay süreyle istirahat, heyet ve durum bildirir rapor aldığı ve yaklaşık 1 yıl içinde bu yöntemle 20 kişiye toplam 51 sahte rapor düzenlendiği ortaya çıktı.

Eş zamanlı baskında 11 gözaltı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dahilinde, rüşvet, kamu kurumunun aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla ilgili operasyon talimatı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, 3 uzman doktor, hastane şefi, veri giriş personeli, temizlik görevlisi ve hasta kabul çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ve belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan doktorlardan birinin evinde ise uyuşturucu üretim düzeneği bulundu ve evde uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edildi.

Elebaşı tutuklandı, diğerleri serbest

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyette sorguya alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden şebekenin başında bulunduğu belirlenen hastane şefi A.R.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Sahte Rapor Şebekesine Operasyon - Son Dakika

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