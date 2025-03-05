İzmir'de Sahte Sağlık Raporu Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de Sahte Sağlık Raporu Operasyonu

İzmir\'de Sahte Sağlık Raporu Operasyonu

Seferihisar'da sahte rapor düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, 51 sahte rapor tespit edildi.

05.03.2025 15:18
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İzmir'in Seferihisar ilçesindeki devlet hastanesinde sahte rapor düzenleyen şebekeye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 3 uzman doktor ile hastane şefinin de aralarında bulunduğu şebeke üyelerinin yaklaşık 1 yıl içinde bu yöntemle 20 kişiye toplam 51 sahte rapor düzenlendiği belirlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde para karşılığında sağlık sorunu olmayan kişilere rapor düzenlediği yönüne gelen şikayet üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hastane şefi A.R.Y.'nin sahte rapor almak isteyenleri yönlendirdiği, raporun süresine ve niteliğine göre 12 bin ila 35 bin lira arasında değişen ücretler talep ettiği, anlaşma sağlandıktan sonra durumu şebekedeki doktorlara ilettiği belirlendi.

20 kişiye 51 sahte rapor düzenlenmiş

Yapılan çalışmada, rapor almak isteyenlerin paraları hastane şefi A.R.Y.'ye ve bir hasta kabul görevlisinin hesaplarına aktardığı, ayrıca doktorlara sigara, puro, içki ve zeytinyağı gibi hediyelerin gönderildiği belirlendi. İzmir, Manisa ve Ankara'dan gelen kişilerin, 1 ila 9 ay süreyle istirahat, heyet ve durum bildirir rapor aldığı ve yaklaşık 1 yıl içinde bu yöntemle 20 kişiye toplam 51 sahte rapor düzenlendiği ortaya çıktı.

Eş zamanlı baskında 11 gözaltı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dahilinde, rüşvet, kamu kurumunun aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla ilgili operasyon talimatı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, 3 uzman doktor, hastane şefi, veri giriş personeli, temizlik görevlisi ve hasta kabul çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ve belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan doktorlardan birinin evinde ise uyuşturucu üretim düzeneği bulundu ve evde uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, sahte rapor alan kişiler hakkında da yasal işlem başlatıldı. Sahte sağlık raporu düzenlenen diğer kişileri tespit etmek için soruşturma genişletildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Sahte Sağlık Raporu Operasyonu - Son Dakika

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