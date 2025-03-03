17 yaşındaki kızın paylaştığı video sonrası babası hemen gözaltına alındı - Son Dakika
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17 yaşındaki kızın paylaştığı video sonrası babası hemen gözaltına alındı

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İzmir'de kızı 17 yaşındaki B.A.'nın sosyal medya hesabından video paylaşıp kendisi, kardeşleri ve annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası E.A. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin eşi ve çocukları ise korumaya alındı.

03.03.2025 15:37  Güncelleme: 15:55
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B.A. adlı kız çocuğu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğunu, kendilerine şiddet uyguladığını ve can güvenliklerinin olmadığını ileri sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILIP GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında B.A. ile annesi ve kardeşlerinin ifadelerine başvuruldu, koruyucu ve önleyici tedbirler uygulandı. Şüpheli E.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bir gencimizin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımında ve yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğuna, bu nedenle ailesinin büyük sorunlar yaşadığına dair beyanda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine; paylaşımda yer alan iddialar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle söz konusu paylaşımı yapan gencimiz ve ailesi tespit edilmiş ve ayrı ayrı beyanları alınmıştır. Şüpheli tarafından darp edildiklerini, can güvenliklerinin olmadığını beyan etmeleri üzerine suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle alınmıştır. Şüpheli E. A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri ivedilikle ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

17 yaşındaki kızın paylaştığı video sonrası babası hemen gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 17 yaşındaki kızın paylaştığı video sonrası babası hemen gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Filozof sn.:
    BU ÜLKE 23 SENEDE ADETA MAHFOLDU GERİSİ BOŞ 60 57 Yanıtla
  • 81855655As:
    bunun çok ciddi araştırılması lazım.anne babalar çocuklarının bazı davranışlarını kısıtlayınca, anne baba abi ablaya iftira atabiliyorlar. 91 13 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    çocuk yaşta çaresiz kalmak çok zor bişey ALLAH yardımcınız olsun. 43 15 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Kimse çocuğuna şiddet uygulamasın elbette ama bu şekilde serbest de bırakılamaz ki, şuan video çekildi emsal oluşturdu artık her çocuk video çekip babasından şikayetçi olacak gerçek olsa da olmasa da diyelim ki darp süsü verdi baba kendini aklayana kadar eve ekmek gelmez. Aile yapısı tamamen mahvolacak yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal :( Yaptırımlar o halde çocukları da kapsamalı aileye kötü davranan çocuklarda o halde emsal cezalar alsın... 44 11 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Allah yardımcınız olsun kardeşim, çok zor bir durum bu illete derhal çözüm bulunmalı her sokakta her köşe başında satıcılar var devlet bilmiyormu bunları ?bakkaldan ekmek almak nasıl basit ve kolaysa uyuşturucu bulmakta o kadar kolay inşallah bu kardeşimize ve ailesinin başına bir şey gelmeden babası iyileşir ama çok zor çok Allâh kimseyi düşürmesin çok acı 27 1 Yanıtla
  • Coronaci :
    Kiz tam bagimliyi tarif etmis ALLAH yardimcilari olsun zor bir durum 16 6 Yanıtla
  • Mehmet Kaya:
    bunu ya avukat yazılı kağıda dökmüş ya aklı selim birisi neyse konu bu değil inş gereği yapılır 12 0 Yanıtla
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