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İzmir'de şok görüntü: Polisi gördü, uyuşturucuları sobada ateşe verdiler - Son Dakika
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İzmir'de şok görüntü: Polisi gördü, uyuşturucuları sobada ateşe verdiler

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılan bir kıraathaneye polis baskın düzenledi. Polisin gelmesiyle panikleyen şüpheli, uyuşturucu maddeleri sobaya atarak yakmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın söndürüldü. Yapılan kontrolde 254,33 gram esrar ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

27.12.2023 - 22:27,
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İzmir'de şok görüntü: Polisi gördü, uyuşturucuları sobada ateşe verdiler

İzmir'de uyuşturucu kıraathanesine şok baskın

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen kıraathaneye polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Polisin geldiğini gören torbacı, uyuşturucu maddeleri sobaya atıp yakmak isterken yakalanırken sobada yanan uyuşturucu maddeler polis ekipleri tarafından söndürüldü.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesine bağlı Tepecik semtinde bulunan bir kıraathanede uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Bu esnada polisi gören şüpheli, kıraathanede bulunan esrar maddelerini sobaya atarak yakmak istedi. Olay polisin dikkatinden kaçmazken, sobada yakılmak istenen esrar, polis ekipleri tarafından su ile söndürüldü.

Yapılan kontrolde soba içerisinden 254,33 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. adlı bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir\'de şok görüntü: Polisi gördü, uyuşturucuları sobada ateşe verdiler
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de şok görüntü: Polisi gördü, uyuşturucuları sobada ateşe verdiler - Son Dakika


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