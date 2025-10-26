Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu - Son Dakika
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

26.10.2025 12:49  Güncelleme: 16:02
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu
İzmir'in Konak ilçesinde emekli bekçi Hasan D., su sızıntısı nedeniyle tartıştığı komşusu Mustafa A. ve oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı. Baba olaydan sonra hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı, oğlunun tedavisi sürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, üst kattaki daireden kendi evine su akması nedeniyle tartıştığı komşusu ile oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlunun tedavisi sürüyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli bekçi Hasan D. (78), üst kattaki komşusu Mustafa A.'nın (36) dairesinden kendi evine su akması nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan D., evinde bulunan tüfekle komşusuna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Mustafa A. ile oğlu P.A. (7) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EMEKLİ BEKÇİ GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baba ve oğul, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan baba Mustafa A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Oğlu P.A.'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri, suç aletiyle birlikte Hasan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu - Son Dakika
