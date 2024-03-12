İzmir'de suç örgütü lideri 'Maraz'a ve çetesine operasyon
Polisin 'teslim ol' çağrısına direndi, koçbaşıyla evine girilip alındı
İZMİR - Türkiye genelinde gerçekleşen Mahzen Operasyonu'nun İzmir ayağında, Torbalı ilçesinde 'Maraz' lakaplı Hasan Keser'in liderliğini yürüttüğü suç örgütü çökertildi. Gerçekleşen operasyonda, örgütün lideri de dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen Mahzen Operasyonu'nun İzmir ayağında, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Torbalı ilçesinde faaliyet yürüten 'Keser' suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi. Liderliğini, 'Maraz' lakaplı Hasan Keser'in yaptığı suç örgütü ve mensuplarına yönelik 12 Mart günü operasyon gerçekleştirildi.
Kapıyı açmamak için direndi
Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği operasyonda, çete üyelerinden birinin kapıyı açmamaya direndiği anlar da yer aldı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan Hasan Keser ve örgüt mensubu olduğu değerlendirilen diğer 4 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ateşli silah kullanmak suretiyle kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah kullanma olaylarına da karıştıkları tespit edildi.
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