İzmir'de Ters Yönde Giden Araç Kazaya Neden Oldu: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Ters Yönde Giden Araç Kazaya Neden Oldu: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, otoyolda ters yönde ilerleyen bir araç, Denizlili bir doktorun kullandığı araçla çarpıştı. Kazada 2 sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

11.05.2024 13:39
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, otoyolda ters yönde ilerlen otomobil, Denizlili doktorun kullandığı otomobil ile çarpıştı. kazada 2 sürücü yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.D. (42) idaresindeki 27 AAL 924 plakalı otomobil, İzmir- Aydın otoyolunda ters yönde giderken, Pancar Köprüsü mevkiinde, Fatma Huz yönetimindeki 20 AID 355 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca yapılan kontrollerde, Fatma Huz'un ve M.E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Huz'un aracında bulunan ve durumu ağır olan İngiltere uyruklu William Micheal T. ise ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Denizli Acıpayamlı olduğu belirtilen Fatma Huz'un doktor olduğu öğrenildi. Doktor Huz'un Servergazi Devlet Hastanesinde Çocuk Psikiyatri olarak görev yaptığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Ters Yönde Giden Araç Kazaya Neden Oldu: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Ters Yönde Giden Araç Kazaya Neden Oldu: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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