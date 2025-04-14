İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 2 kilo 222 gram kokain ve 1 kilo 400 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan ihbar üzerine, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli araç Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 kilo 222 gram kokain ve 1 kilo 400 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Araçta bulunan M.P., M.K., M.R.U. ve M.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR