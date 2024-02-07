İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle vurgun yapan çift yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle vurgun yapan çift yakalandı

İzmir'de 2.5 milyar TL'lik vurgunla aranan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Adana'da saklandıkları bir ikamete düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

07.02.2024 14:49
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İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyar TL'lik vurgunla ilgili aranan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Adana'da saklandıkları bir ikamete düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

İzmir\'de yüksek kazanç vaadiyle vurgun yapan çift yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle vurgun yapan çift yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle vurgun yapan çift yakalandı - Son Dakika
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