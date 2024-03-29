İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir\'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen ise yine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

29.03.2024 00:41  Güncelleme: 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki, 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen ise yine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Mart saat 06.10'da, Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-35) tarafından kurtarıldı.

Ekipler aynı gün saat 04.55'te Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine yeniden harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Yunanistan, Karaburun, İzmir, Göçmen Kaçakçılığı, İzmir, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gaziantep-Nizip Karayolunda Silahla Vurulmuş Kadın Cesedi Bulundu
    01:09 Gaziantep-Nizip Karayolunda Silahla Vurulmuş Kadın Cesedi Bulundu

    Gaziantep-Nizip karayolunda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

  • Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
    00:51 Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Uğurevler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından tüfekle ateş açıldı ve E.Y, B.Y. ve F.S. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

  • Burdur'da su doldurma kavgasında 1 kişi bıçaklandı
    00:48 Burdur'da su doldurma kavgasında 1 kişi bıçaklandı

    Burdur'da köy çeşmesinden su doldurma sırası nedeniyle çıkan tartışma sonucunda 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • Ümraniye'de İş Yerinde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
    00:47 Ümraniye'de İş Yerinde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

    Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi olarak elektrik kontağı gösterildi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başladı.

  • Burdur'da Çeşme Kavgası: 1 Kişi Bıçaklandı
    00:39 Burdur'da Çeşme Kavgası: 1 Kişi Bıçaklandı

    Burdur'un Çendik Köyü'nde, köy çeşmesinden su doldurma sırası nedeniyle çıkan tartışma sonucunda bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunması üzerine Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • İstanbul'da boşanma aşamasındaki kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
    00:39 İstanbul'da boşanma aşamasındaki kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

    İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, Samsun'un Asarcık ilçesinde defnedilecek. Silivri'de yaşanan olayda, Osman Ö. ile eşi Emine Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Osman Ö. eşini bıçaklayarak kaçmıştı. Emine Ö. ise hastaneye kaldırılsa da kurtarılamamıştı. Şüpheli Osman Ö. ise polis tarafından yakalanmıştı.

  • Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
    00:38 Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

    Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan çöplük alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek dumanların gökyüzünü kaplamasına neden oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

  • 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi
    00:22 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde Vedat G.'nin, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.'nin cesedinin başında beklediği ve kimseyi yanına yaklaştırmadığı ortaya çıktı. Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Burdur'da çeşmeden su doldurma sırasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
    00:21 Burdur'da çeşmeden su doldurma sırasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

    Burdur'un merkeze bağlı Çendik köyü yakınındaki çeşmeden su dolduran A.D. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan A.D, yakınları tarafından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan A.D, Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, A.D'yi yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.


00:38 Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı
00:22 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi
00:10 İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı
22:50 Güney Afrika’da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 ölü Güney Afrika'da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 ölü
21:04 Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 şart sundu Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
22:49 Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı
22:44 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
22:26 Muğla’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti Muğla'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
21:46 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
20:33 Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur
19:55 Akkuyu NGS’de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı Akkuyu NGS'de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı
19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:48 Avrupa şampiyonu Buket Kaya’nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 01:13:57. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement