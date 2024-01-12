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İzmir'deki operasyonda gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İZMİR - İzmir'de terör örgütü FETÖ'nün haberleşme programı olan ByLock kullandığı ve ByLock içeriklerinde isimleri geçtiği belirlendiği suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve ByLock içeriklerinde isimleri geçen, şüpheli işlem bilgileri tespit edilen, 17 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Karaburun, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğundan dolayı yakalanamadığı bildirildi.

4 tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 7 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.