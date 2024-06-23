İzmir'deki Otelde Ölü Bulunan 2 Kardeşin Annesi Hastaneye Gitmiş, Çocukları İyi Diye Bırakmış

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İZMİR'de otel odasında ölü bulunan Ege (14) ve Handan Uğraş'ın (12) adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri sürüyor. 4 çocuğuyla kaldığı otelden 2 çocuğunu yanına alıp, ayrılan anne Gönül Uğraş'ın (34) ifadesi ortaya çıktı. Uğraş, ifadesinde, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Hastaneye tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" dedi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Bayındır ilçesinde yaşayan ve çiçekçilik yapan Gönül Uğraş (35), önceki gün akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi. Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak otelden ayrıldı.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ailenin kaldığı odayı kontrol ettiğinde Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta buldu. Z.Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADESİ SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. İfadesine başvurulmak üzere anne Gönül Uğraş'a ulaşılıp, emniyete götürüldü. Gönül Uğraş ifadesinde 2 çocuğuyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini, ardından da ağabeyinin evine döndüğünü söyledi. Ulaş, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" dedi. Gönül Uğraş, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.2 kardeşin ölüm nedeni otopsi sonucu ile ortaya çıkacak.