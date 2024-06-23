İzmir'deki Otelde Ölü Bulunan 2 Kardeşin Annesi Hastaneye Gitmiş, Çocukları İyi Diye Bırakmış - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'deki Otelde Ölü Bulunan 2 Kardeşin Annesi Hastaneye Gitmiş, Çocukları İyi Diye Bırakmış

İzmir'de bir otel odasında ölü bulunan Ege (14) ve Handan Uğraş'ın (12) adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri sürerken, anne Gönül Uğraş'ın ifadesi ortaya çıktı. Uğraş, çocuklarıyla birlikte yedikleri kek ve ton balığından sonra mide bulantısı yaşadığını, çocuklarının da kustuğunu ancak durumlarının kötü olmadığını belirtti. Kendi sağlık durumu kötü olduğu için hastaneye gittiğini ve çocuklarını otelde bıraktığını ifade eden anne, çocuklarının öldüğünü haber alınca öğrendiğini söyledi.

23.06.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de otel odasında ölü bulunan Ege (14) ve Handan Uğraş'ın (12) adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri sürüyor. 4 çocuğuyla kaldığı otelden 2 çocuğunu yanına alıp, ayrılan anne Gönül Uğraş'ın (34) ifadesi ortaya çıktı. Uğraş, ifadesinde, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Hastaneye tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" dedi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Bayındır ilçesinde yaşayan ve çiçekçilik yapan Gönül Uğraş (35), önceki gün akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi. Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak otelden ayrıldı.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ailenin kaldığı odayı kontrol ettiğinde Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta buldu. Z.Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADESİ SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. İfadesine başvurulmak üzere anne Gönül Uğraş'a ulaşılıp, emniyete götürüldü. Gönül Uğraş ifadesinde 2 çocuğuyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini, ardından da ağabeyinin evine döndüğünü söyledi. Ulaş, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" dedi. Gönül Uğraş, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.2 kardeşin ölüm nedeni otopsi sonucu ile ortaya çıkacak.

Kaynak: DHA

Mide bulantısı, Otopsi, İzmir, Ege, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki Otelde Ölü Bulunan 2 Kardeşin Annesi Hastaneye Gitmiş, Çocukları İyi Diye Bırakmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 İstanbul’da akılalmaz olay Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü İstanbul'da akılalmaz olay! Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü
11:49 Benzin ve motorine çifte zam geliyor Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
11:40 Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek’e yolluyor Masada 2 önemli konu var Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek'e yolluyor! Masada 2 önemli konu var
10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
09:52 Yollar eşkıyaya emanet 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
09:25 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı
09:14 İletişim Başkanlığı’ndan “Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
09:01 Havada panik anları Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı Havada panik anları! Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı
08:34 Husiler’den Filistin’e destek Biri ABD’ye ait 2 dev gemiyi füzelerle vurdular Husiler'den Filistin'e destek! Biri ABD'ye ait 2 dev gemiyi füzelerle vurdular
07:58 Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti
07:55 Hastane bahçesinde silahlı çatışma Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı Hastane bahçesinde silahlı çatışma! Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı
07:31 Küçük kardeşlerin sır ölümü Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı
00:25 Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 13:24:41. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'deki Otelde Ölü Bulunan 2 Kardeşin Annesi Hastaneye Gitmiş, Çocukları İyi Diye Bırakmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement